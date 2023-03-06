إقبال كبير من أهالي المملكة ودول الخليج على مهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء

ويقام المهرجان برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبإشراف ومتابعة من قبل محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، وينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وذلك على طريق بقيق- صلاصل.