إقبال كبير من أهالي المملكة ودول الخليج على مهرجان "سفاري بقيق" لتراث الصحراء

شهد اليوم الخامس لمهرجان “سفاري بقيق” لتراث الصحراء بنسخته الخامسة ، إقبالاً كبيراً من الزوار ، من أهالي المنطقة الشرقية خاصةومناطق المملكة عامة ودول الخليج تزامناً مع إجازة الربيع.
وتتضمَّن فعاليات المهرجان من 2 إلى 12 مارس إقامة رحلات سفاري على ظهور الإبل في تجربة فريدة أسَّسَها المهرجان منذ انطلاقته، ومسابقة صيد الصقور، ومضارب البادية المحيطة في الميدان التراثي.
ويقام المهرجان برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبإشراف ومتابعة من قبل محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، وينفذ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وذلك على طريق بقيق- صلاصل.
ويحظى السوق الشعبي بتنوع غذائي ومنتجات تراثية وأنشطة مختلفة تعمل عليها الأسر المنتجة، وتنفذها الجهات المهنية المختصة.
ويشتمل مهرجان "سفاري بقيق" الخامس ، على عروض استعراضية يومية للهجَّانة مثيرة ، ومسابقات حماسية للفرسان على الخيل العربيةالأصيلة، وعدد من المنافسات التقليدية الأخرى، إضافةً إلى الفنون الشعبية بشكل أساسي في كل أيام المهرجان ، أمتعت الجمهور .
وتتنوَّع الفعاليات التي تصاحب المهرجان بين فلكلورات شعبية تحكي قصص الأجداد والموروث الشعبي وعدد من المواقع المتعلقة بالحرف اليدوية والألعاب الشعبية، كذلك مسيرات لعروض الإِبِل والخيل، وأركان خاصة بالمنتجات الشعبية للأسر المنتجة، وموقع مخصص لفرق العود والربابة ، ومواقع بيع داخلية في محيط المهرجان.