مختص لـ"سبق": لهذا السبب.. زادت مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية

من جانبه، أكد الباحث في المايكروبايولوجي والأمراض المعدية نبيل مردد لـ"سبق"، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة أدت لهذه النتيجة من أهمها الاستعمال المفرط على نطاق واسع للمضادات، من قبل المرضى أو الكادر الطبي دون الحاجة الماسة والفعلية للاستخدام.