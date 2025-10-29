اختتام قمة العلوم الطبية الشرعية بالرياض بمشاركة 20 دولة و300 ورقة علمية واستعراض الذكاء الاصطناعي

اليحيى: نجاح كبير ومردود وطني واسع

أكد المدير العام التنفيذي لمركز الخدمات الطبية الشرعية ورئيس القمة، الدكتور أحمد اليحيى، في تصريح لـ"سبق"، أن القمة حققت نجاحًا لافتًا من حيث الحضور والتفاعل من مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن أثرها سيكون واسعًا على المستوى الوطني في تطوير تخصصات الطب الشرعي، التي تُعد من المجالات النادرة في المنطقة.