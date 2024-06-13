لجنة رباعية لضبط مخالفات المياه غير الصالحة للشرب بالعاصمة المقدسة

يذكر أن "البيئة" حثّت أصحاب الأشياب والصهاريج على الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواء من الوزارة لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة؛ وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط، والتفاصيل والاشتراطات والمتطلبات، من خلال زيارة الرابط