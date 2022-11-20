مختص بطب الأسرة: هذا أبرز ما يُصيب الطلاب أيام الاختبارات

أكّد استشاري طب الأسرة الدكتور عبدالله الرحيلي؛ أن أبرز الوعكات الصحية التي يمر بها الطلاب خلال فترة الاختبارات هي الحالات التنفسية والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والجهاز الهضمي والقلق.
ولفت الرحيلي؛ إلى أن الأمراض التنفسية تنتقل من خلال الرذاذ المحمّل بالفيروس في الجو، أو لمس الأسطح الملوّثة به ثم لمس العينين والأنف مباشرة.
وأوضح في مداخلة لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية، أن الأعراض تتمثل في الحمّى والسعال واحتقان الحلق وآلام العضلات.
وأكّد الرحيلي؛ أن طرق الوقاية تتمثل في أخذ اللقاحات المعتمدة، إضافة إلى أخذ الأهالي اللقاحات لعدم نقل العدوى للأبناء.