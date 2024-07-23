48 ْمئوية.. "الدمام والأحساء" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الدمام والأحساء سجّلتا أعلى درجة حرارة 48 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 16 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 47 ْمئوية في الصمان، و46 درجة في الرياض والخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن والدهناء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 16 درجة، تليها أبها 20 درجة، والباحة 21 ْمئوية، وطريف والطائف والقريات 25.
وتوقّع المركز -بمشيئة الله- أن تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، نجران؛ يمتد تأثيرها لتشمل الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.
في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما لا يُستبعَد تكوُّن السحب الرعديّة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.