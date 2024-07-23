48 ْمئوية.. "الدمام والأحساء" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز -بمشيئة الله- أن تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، نجران؛ يمتد تأثيرها لتشمل الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان.