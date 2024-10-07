لضمان السلامة.. 9 إرشادات مهمة لتثبيت الحاويات على الشاحنات تُبرزها "هيئة النقل"

كشفت الهيئة العامة للنقل، عن أبرز إرشادات تثبيت الحاويات على الشاحنات.
وأوضحت "الهيئة" أن نقـل الحمولـة بطريقـةٍ آمنـة علـى مركبـات الشـحن، يعد ذي أهميـة قصـوى للناقلين أثنـاء عمليـة النقـل؛ لضمـان سـلامة الأرواح والممتلـكات والحمولات والبنية التحتية والبيئة.
وأضافت، أن تثبيت البضاعـة بطريقـة غيــر آمنـة يؤثـر في سـلامة السـائق والآخرين وسـلامة البضائع والبنية التحتية كذلك.
وأكّدت، أن القواعد العامة للأبعاد والأوزان تشمل عدم تجاوز الأبعاد والأوزان للشاحنات عن المقررة نظامياً، بحيـث إن المادة المنقولة "الشـاحنة وحمولتهـا"، التـي يتجـاوز وزنهـا و/أو أبعادهـا الأوزان والأبعاد المقـررة نظاميـاً ولا يمكـن تجزئتهـا أو فكهـا لأي سـببٍ مـن الأسباب؛ تعامل كحمولة اسـتثنائية، ويجـب أن تحصـل علـى تصريـحٍ مـن وزارة النقـل والخدمات اللوجستية.
ونصحت "الهيئة" بفحص الأقفال قبل الانطلاق، وتجنُّب الأقفال التالفة وغير المناسبة أو السرعة في عملية التثبيت؛ لضمان تثبيت الحاوية بشكلٍ صحيح.
ودعت إلى الحرص على ربط الحاوية بهيكل الشاحنة بالأقفال لضمان تثبيت الحاوية بشكلٍ آمن، واستخدام الأقفال وتثبيت الحاويات سواء كانت محمّلة أو فارغة، ومنع الحاوية من الانزلاق والتأكّد من توافر الأقفال كافة في المواقع المخصّصة.
ونبَّهت "الهيئة" لضرورة التأكّد من اتباع المعايير والالتزام بجميع الإرشادات الخاصّة بتثبيت الحاويات، والفحص الدوري، والتحقّق من التثبيت في كل رحلة، والتدريب المستمر للسائقين وجميع العاملين على أساليب التثبيت الصحيحة.