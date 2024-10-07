لضمان السلامة.. 9 إرشادات مهمة لتثبيت الحاويات على الشاحنات تُبرزها "هيئة النقل"

وأكّدت، أن القواعد العامة للأبعاد والأوزان تشمل عدم تجاوز الأبعاد والأوزان للشاحنات عن المقررة نظامياً، بحيـث إن المادة المنقولة "الشـاحنة وحمولتهـا"، التـي يتجـاوز وزنهـا و/أو أبعادهـا الأوزان والأبعاد المقـررة نظاميـاً ولا يمكـن تجزئتهـا أو فكهـا لأي سـببٍ مـن الأسباب؛ تعامل كحمولة اسـتثنائية، ويجـب أن تحصـل علـى تصريـحٍ مـن وزارة النقـل والخدمات اللوجستية.