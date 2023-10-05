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البحر مؤثر.. "المسند" يكشف عن أحرّ وأبرد مدينة سعودية على مستوى العام

الحرارة التراكمية السنوية بجازان 6800 درجة مئوية.. وأقصى الجنوب عامل
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

‬كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، عن أبرد وأحرّ مدينتين سعودية على مدار العام.

وأوضح "المسند" أن "مدينة جازان تعتبر أشد المدن السعودية حراً على مستوى السنة، إذ تقدر درجة الحرارة التراكمية السنوية (من الأول من شهر يناير حتى 31 ديسمبر) بنحو 6800 درجة مئوية؛ بسبب عامل الموقع الفلكي أقصى الجنوب السعودي، وانخفاض مستوى الارتفاع عن سطح البحر".

وأبان، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "في حين تأتي محافظة النماص كأبرد محافظة سعودية على مستوى العام بدرجة تراكمية تقدر بنحو 2878 درجة مئوية بسبب عامل الارتفاع عن سطح البحر".

حالة الطقس
عبدالله المسند

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