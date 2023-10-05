البحر مؤثر.. "المسند" يكشف عن أحرّ وأبرد مدينة سعودية على مستوى العام

وأوضح "المسند" أن "مدينة جازان تعتبر أشد المدن السعودية حراً على مستوى السنة، إذ تقدر درجة الحرارة التراكمية السنوية (من الأول من شهر يناير حتى 31 ديسمبر) بنحو 6800 درجة مئوية؛ بسبب عامل الموقع الفلكي أقصى الجنوب السعودي، وانخفاض مستوى الارتفاع عن سطح البحر".