"سعود الطبية" تؤكد أهمية اللقاح للوقاية من مرض النكاف

وأوضحت المدينة أن النكاف قد يصيب العديد من أجهزة الجسم؛ مما يسهم في ظهور أعراض متعددة تشمل: (الحمى، والشعور بالتعب والألم، وصداعًا وضعف الشهية)، وفي بعض الأحيان لا تظهر أية أعراض لدى بعض المصابين، وعادة ما تكون فترة الحضانة من 16 إلى 18 يومًا، ولكن قد تمتد إلى 25 يومًا من التعرض لحالة مصابة، وتبدأ فترة القابلية القصوى للعدوى عدة أيام قبل ظهور التهاب الغدة النكفية، كما أن فترة العزل الموصى بها هي 5 أيام بعد ظهور تورم الغدة النكفية.