محليات

خلال شهر.. "الجوازات" تصدر 22,732 قرارًا إداريًا بحق مخالفين

أكدت ضرورة عدم نقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم
خلال شهر.. "الجوازات" تصدر 22,732 قرارًا إداريًا بحق مخالفين
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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (22,732) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الثاني 1446هـ، بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

الجوازات
أنظمة الإقامة والعمل

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