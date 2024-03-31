مصرف الإنماء يطلق برنامجه للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية "أمد"

وعن إطلاق البرنامج، أكد رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل أن (أمد) يعبر عن رغبة المصرف في خلق الأثر الإيجابي المأمول على المجتمع والبيئة من خلال قيم البرنامج المبنية على (الإدراك، والمساهمة، والديمومة)؛ حيث تمثل "إدراك" بأن ندرك ونعي التحديات الملحة على البيئة والمجتمع، والسعي الدائم لتوسيع المهارات والمعرفة، وتمثل "مساهمة" بأن نمكّن ونسهم بحل هذه القضايا الملحة بما نملك من موارد وخبرات من خلال عملنا الجماعي، وتفعيل التطوع ومبادراتنا المبتكرة، بينما تمثل "ديمومة" بأن نعمل على صناعة الأثر الذي تستديم به أعمالنا بمسؤولية وأثر إيجابي.