مصرف الإنماء يطلق برنامجه للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية "أمد"

انطلاقاً من إيمانه بدوره تجاه خدمة المجتمع وحماية البيئة، أطلق مصرف الإنماء برنامجه للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية (أمد) والذي يمثل استراتيجية المصرف نحو مستقبل مستدام ومجتمع حيوي تماشياً مع رؤية 2030، وتعزيز دور المصرف تجاه البيئة والحفاظ على الموارد، تحقيق الأثر والسمعة تجاه المجتمع، والحوكمة الفعالة للأعمال.
وعن إطلاق البرنامج، أكد رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل أن (أمد) يعبر عن رغبة المصرف في خلق الأثر الإيجابي المأمول على المجتمع والبيئة من خلال قيم البرنامج المبنية على (الإدراك، والمساهمة، والديمومة)؛ حيث تمثل "إدراك" بأن ندرك ونعي التحديات الملحة على البيئة والمجتمع، والسعي الدائم لتوسيع المهارات والمعرفة، وتمثل "مساهمة" بأن نمكّن ونسهم بحل هذه القضايا الملحة بما نملك من موارد وخبرات من خلال عملنا الجماعي، وتفعيل التطوع ومبادراتنا المبتكرة، بينما تمثل "ديمومة" بأن نعمل على صناعة الأثر الذي تستديم به أعمالنا بمسؤولية وأثر إيجابي.
وأضاف: "سيتيح (أمد) الفرصة لإحداث قيمة مضافة من خلال بناء الشراكات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات غير الربحية، مما سيمكن المصرف من تعزيز التفاعل مع مجتمعه وتقديم ما يرقى لتطلعاته.
جدير بالذكر أن مصرف الإنماء أطلق مؤخراً استراتيجياته للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، واعتمد السياسات ذات العلاقة لتنظيم مبادرات المصرف وبرامجه لتعزيز مكانته في القيام بدوره المجتمعي على كافة المجالات.