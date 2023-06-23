مستشفى منى الجسر يستقبل الحجاج مدعومًا بأكثر من 500 كادر طبي وإداري

أكمل مستشفى منى الجسر في المشاعر المقدسة تجهيزاته لتقديم خدمات الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام من خلال نحو 500 موظف وموظفة بين كادر صحي وإداري.
وأوضحت وزارة الصحة أن السعة السريرية في المستشفى تبلغ 150 سريرًا منها أسرة العناية الحرجة، وغرف عزل سالبة الضغط، وأسرة لخدمات الغسيل الكلوي، فيما يشتمل قسم الطوارئ على (40) سريرًا، تتضمن أسرة الإنعاش القلب الرئوي، وأسرة لمنطقة الملاحظة مجهزة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، وأسرة لمنطقة الضربات الحرارية، وأسرة طوارئ للأمراض التنفسية.
وبيّنت أن قسم العيادات يحتوي على عيادات مجهزة لخدمة جميع التخصصات، إضافة لخدمة الاستدعاء لبعض التخصصات، مثل الأطفال أو أمراض النساء والولادة، كما يوجد بالمستشفى غرف عمليات، وأخرى مجهزة لحالات الولادة، والمناظير.
ويقدم المستشفى خدماته في شتى التخصصات الطبية العامة التي تشمل الطوارئ، والعيادات العامة، وقسم الجراحة العامة وقسم العظام والنساء والولادة، وقسم الباطنة العامة إلى جانب أقسام لحالات الأمراض التنفسية و أمراض الكلى والجهاز الهضمي، والعناية الحرجة بالإضافة لحالات الأمراض القلبية.
يذكر أن المستشفى أقام عددًا من الدورات والمحاضرات للعاملين من الكادر الصحي والإداري وتطبيق خطط إخلاء وفرضيات وخطط العمل، كما أن المستشفى يقدم الخدمة إلكترونيًا خلال إسوارة المعصم الإلكترونية للمريض ويقرأ عن طريق جهاز الباركود، ويتم تسجيل المريض وإدخال بيانات العلامات الحيوية والتشخيص والعلاج وصرف الدواء إلكترونيًا باستخدام جهاز قارئ الباركود، كما زُوّدت مختبرات المستشفى بأحدث التقنيات التي تعطي النتائج في وقت سريع وقياسي، إضافة إلى المترجم الصوتي الذي يسهّل مهمة التحدث مع المريض بلغته الأم، لمختلف الجنسيات التي لا تتكلم اللغتين العربية أو الإنجليزية.