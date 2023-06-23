مستشفى منى الجسر يستقبل الحجاج مدعومًا بأكثر من 500 كادر طبي وإداري

يذكر أن المستشفى أقام عددًا من الدورات والمحاضرات للعاملين من الكادر الصحي والإداري وتطبيق خطط إخلاء وفرضيات وخطط العمل، كما أن المستشفى يقدم الخدمة إلكترونيًا خلال إسوارة المعصم الإلكترونية للمريض ويقرأ عن طريق جهاز الباركود، ويتم تسجيل المريض وإدخال بيانات العلامات الحيوية والتشخيص والعلاج وصرف الدواء إلكترونيًا باستخدام جهاز قارئ الباركود، كما زُوّدت مختبرات المستشفى بأحدث التقنيات التي تعطي النتائج في وقت سريع وقياسي، إضافة إلى المترجم الصوتي الذي يسهّل مهمة التحدث مع المريض بلغته الأم، لمختلف الجنسيات التي لا تتكلم اللغتين العربية أو الإنجليزية.