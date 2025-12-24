مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى قطاع غزة

عبرت اليوم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية السعودية المقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متضمنة كميات من السلال الغذائية، منفذ رفح الحدودي، متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.
وتأتي هذه المساعدات بالتزامن مع إقامة مخيمات سعودية في منطقة القرارة جنوب قطاع غزة، ومنطقة المواصي بخان يونس، لإيواء النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، مع دخول فصل الشتاء.
وتُعد هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، الذي يواجه ظروفًا إنسانية صعبة، لا سيما الأطفال والنساء، في ظل البرد القارس وتدهور الأوضاع المعيشية.