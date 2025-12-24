مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى قطاع غزة

عبرت اليوم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية السعودية المقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، متضمنة كميات من السلال الغذائية، منفذ رفح الحدودي، متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.