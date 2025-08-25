رئيس "سدايا": "هيوماين تشات" بنموذج "علّام B34" مشروع سعودي لريادة المحتوى العربي بالذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن إطلاق "هيوماين تشات" يمثل جزءًا من جهود المملكة لتعزيز ريادتها في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد في أن تكون المملكة من بين أفضل الاقتصادات العالمية المعتمدة على هذه التقنيات المتقدمة.