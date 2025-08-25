رئيس "سدايا": "هيوماين تشات" بنموذج "علّام B34" مشروع سعودي لريادة المحتوى العربي بالذكاء الاصطناعي

نوّه رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، بإطلاق شركة "هيوماين" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تطبيق "هيوماين تشات" المدعوم بالنموذج اللغوي (علّام B34)، مؤكدًا أنه مشروع سعودي واعد يدعم مستقبلًا عربيًا رقميًا موثوق المحتوى.
وأوضح الغامدي أن المشروع يأتي ضمن اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة شركة "هيوماين"، بإثراء الإنترنت بالمحتوى العربي وتعزيز حضور اللغة العربية في المشهد الرقمي العالمي.
وأشار إلى أن إطلاق "هيوماين تشات" يمثل جزءًا من جهود المملكة لتعزيز ريادتها في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، تحقيقًا لرؤية سمو ولي العهد في أن تكون المملكة من بين أفضل الاقتصادات العالمية المعتمدة على هذه التقنيات المتقدمة.
وأضاف: "الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية عالميًا، ومع ضعف المحتوى العربي الموثوق رقميًا، تسعى المملكة لتعزيز هذا الجانب من خلال تطبيقات مبتكرة تدعم لغة الضاد وتحفظ هويتها".
وأكد الغامدي أن التطبيق لا يكتفي بخدمة الناطقين بالعربية، بل يشكّل وسيلة تعليمية فعالة للراغبين حول العالم في تعلم اللغة العربية وفهم ثقافتها ومضامينها الدينية والمعرفية، بما في ذلك كونها لغة القرآن الكريم.
واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن "هيوماين تشات" يُعد ثمرة لجهود كفاءات سعودية مؤهلة في مجالات الحاسب وعلوم البيانات، ودعا الجميع لتجربته والمشاركة في تطويره ليكون نموذجًا عربيًا رائدًا عالميًا في الذكاء الاصطناعي.