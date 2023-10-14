الإسعاف الجوي بمنطقة تبوك يباشر أولى بلاغاته بطريق حقل

وشدد العنزي على ضرورة إبلاغ عمليات الهلال الأحمر السعودي على الرقم الموحد (997) في حال وجود أي طارئ طبي لا سمح الله، أو من خلال تطبيق أسعفني على الأجهزة الذكية، أو عبر نداء استغاثة من تطبيق توكلنا.