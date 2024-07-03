حرس الحدود ومكافحة المخدرات يحبطون محاولات تهريب وترويج موادّ مخدّرة في عدة مناطق

تمكّنت قوات حرس الحدود في منطقة جازان من القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود، بعد محاولتهم تهريبَ 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
كما أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تهريبَ "15" كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي إطار جهودها فقد ألقت المديريةُ العامة لمكافحة المخدرات القبضَ على شخص في منطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادةَ الإمفيتامين المخدّر، كما تمّ القبض على شخص آخر في منطقة حائل بتهمة ترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتعكس هذه العملياتُ المتواصلة التزامَ الجهات الأمنية في المملكة بمكافحة التهريب والترويج للموادّ المخدرة، وضمان سلامة وأمن المجتمع.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.