الصقارون السعوديون يتنافسون على "سيف الملك" وجوائز تقارب مليوني ريال.. الأربعاء

ويبلغ مجموع الجائزة الكبرى (سيف الملك)، للشوطين اللذيْن استحدثهما مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، للمرة الأولى منذ انطلاق المهرجان في عام 2019، أكثر من 1.8 مليون ريال، بواقع 925 ألف ريال للشوط الواحد، وتُعد الأعلى قيمة مادية في مسيرة المهرجان؛ حيث سيحصل صاحب المركز الأول في كل شوط على نصف مليون ريال، والمركز الثاني ربع مليون ريال؛ فيما سينال صاحب المركز الثالث 175 ألف ريال.