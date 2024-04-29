تدشين مقر حاضنة الاستكشاف "نُثري" بمقر "المساحة الجيولوجية" اليوم

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية المهندس عبدالله الشمراني: نعيش اليوم مرحلة إنجاز جديدة في مسيرة بلادنا الغالية نحو الرقي والنمو والازدهار الذي تشهده كل قطاعات وأصعدة الدولة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الرامية إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، بمتابعة وتوجيه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائبه لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.