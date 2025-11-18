الكابتن خليل الزياني يخضع لجراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وكان الكابتن الزياني قد تعرض لإصابة في الكتف الأيسر قبل عدة أشهر، ونتج عنها احتكاك في مفصل الترقوة والتهاب وضعف في الأوتار، وخضع لبرنامج علاج طبيعي، إلا أن أعراضه لم تتحسن، فراجع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر وخضع لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، وأجريت له عملية منظار تم فيها تنظيف الالتهابات واصلاح الأنسجة المتضررة بنجاح.