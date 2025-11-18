الكابتن خليل الزياني يخضع لجراحة ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

أجرى عميد المدربين السعوديين، الكابتن خليل الزياني، عملية ناجحة، لتنظيف وإزالة الالتهابات من الكتف واصلاح الأنسجة، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، على يد الدكتور محمد عبدالله القحطاني استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية وتبديل مفصل الركبة.
وكان الكابتن الزياني قد تعرض لإصابة في الكتف الأيسر قبل عدة أشهر، ونتج عنها احتكاك في مفصل الترقوة والتهاب وضعف في الأوتار، وخضع لبرنامج علاج طبيعي، إلا أن أعراضه لم تتحسن، فراجع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر وخضع لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، وأجريت له عملية منظار تم فيها تنظيف الالتهابات واصلاح الأنسجة المتضررة بنجاح.
ووصف كابتن الزياني خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المستشفى بالمشرفة، وأثنى على التجهيزات المتقدمة المتوفرة بالمستشفى، وقدم شكره وتقديره للدكتور محمد عبدالله القحطاني والطاقم الطبي العامل معه، وكذلك إدارة المستشفى على الرعاية والاهتمام الذي وجده منهم، من لحظة وصوله إلى المستشفى، وأضاف " حتى موقع المستشفى مميز حيث يقع على طريق الخبر الدمام ويسهل الوصول إليها".
وتعد وحدة الطب الرياضي بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من أميز الوحدات المتخصصة، التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دولياً، في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية، وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية، التي تمكن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.