وسط حضور كبير.. "الموسيقى" تنظم حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في نيويورك

يُذكر أن مشاركة فرقة الأوركسترا والكورال الوطني على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان في مركز لينكولن بمدينة نيويورك، تُعد ثالث وجهات مبادرة "روائع الأوركسترا السعودية" التي تجوب العالم في عددٍ من المدن العالمية، حيث بدأت من العاصمة الفرنسية باريس، ثم انتقلت إلى مدينة مكسيكو سيتي بالولايات المتحدة المكسيكية، قبل أن تحط رحالها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف تعريف المجتمع العالمي بروائع الموسيقى والفنون الأدائية السعودية، تعزيزاً للتبادل الثقافي الدولي الذي يُعد أحد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى وزارة الثقافة إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.