وسط حضور كبير.. "الموسيقى" تنظم حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في نيويورك

وافتُتح الحفل بمشاركة 80 موسيقياً من فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي بمعزوفة أغنية "صوتك يناديني" للفنان محمد عبده، لتستعرض الفرقة بعدها بمرافقة 60 مؤدياً من هيئة المسرح والفنون الأدائية مجموعةً من الفنون الشعبية السعودية المتنوعة، وهي فن الدانة مع أغنية "على العقيق"، وفن الليوة مع أغنية "معشوقتي"، وفن الخطوة مع أغنية "ضمني الورد"، وفن المجرور مع أغنية "يا ساجعات الحمام"، وفن السامري مع أغنية "تستاهل الحب"، وفن الربش مع أغنية "ما تشابه"، وفن الينبعاوي مع أغنية "مدر الشراع"، لتختتم الفرقة القسم الأول من الحفل بأغنية "Fly me to the moon" بإيقاعات وعزف شرقي سعودي.