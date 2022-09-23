أمير الرياض بالنيابة في يوم الوطن: نهضة غير مسبوقة ومكافحة للفساد

وأشار إلى أن هذا الوطن في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ يعيش نهضة وحراكًا غير مسبوق على كل المستويات تنمويًا وسياسيًا واجتماعيًا وتنظيميًا واقتصاديًا وتشريعيًا ومواجهة صارمة للفساد، وهو ما تشهده أرجاء هذا الوطن من إنجازات متحققة ومشروعات معلنة وأنشطة متنوعة.