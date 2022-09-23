أمير الرياض بالنيابة في يوم الوطن: نهضة غير مسبوقة ومكافحة للفساد

رفع أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩٢ لتوحيد هذا الوطن الغالي على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
وقال الأمير: "تأتي هذه المناسبة والفرحة الوطنية الكبرى بتوحيد هذا الوطن على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله المخلصين، ونحن نعيش نهضة تنموية وإنجازات متحققة وخطط تطويرية شاملة بدعم وتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين وإشراف ومتابعة دقيقة من سمو سيدي ولي عهده الأمين -رعاهما الله- تسعى إلى جعل هذه البلاد المباركة محل فخر واعتزاز لأبنائها، وبما يليق بمكانتها على الصعيد العالمي".
وأشار إلى أن هذا الوطن في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ يعيش نهضة وحراكًا غير مسبوق على كل المستويات تنمويًا وسياسيًا واجتماعيًا وتنظيميًا واقتصاديًا وتشريعيًا ومواجهة صارمة للفساد، وهو ما تشهده أرجاء هذا الوطن من إنجازات متحققة ومشروعات معلنة وأنشطة متنوعة.
وأضاف: "في ذكرى يوم الوطن نرى العاصمة الرياض في ظل رؤية ٢٠٣٠ ودعم واهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تشهد حركة تنموية وتطويرية كبرى وتنفيذ مشاريع نوعية مثل حدائق الملك سلمان والمسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان ومشروع القدية والرياض الخضراء والمجمع الملكي للفنون ومشروع الدرعية التاريخية كل ذلك سيجعل من العاصمة الرياض مركز إشعاع عالمي اقتصاديًا وسياحيًا وبيئيًا وثقافيًا".
وفي الختام، سأل أمير الرياض بالإنابة المولى -سبحانه- أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه ورخاءه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رعاهما الله.