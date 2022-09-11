طلاب "برنامج مصرف الراجحي التعليمي" لرعاية الأيتام يبدأون دراستهم بالجامعات الأهلية

وكان مصرف الراجحي قد أعلن منتصف العام الجاري تكفله بالرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأهلية لجميع الأيتام في المملكة الذين لم يتسنَّ لهم القبول في الجامعات الحكومية كأكبر وأول مبادرة اجتماعية تعليمية في المملكة تخص هذه الفئة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الكبرى في المصرف والتي تستهدف البرامج المستدامة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة؛ حيث يركز المصرف على القطاعين الصحي والتعليمي كونهما من ركائز رؤية المملكة 2030 وكذلك لتماسّهما المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.