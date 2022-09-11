طلاب "برنامج مصرف الراجحي التعليمي" لرعاية الأيتام يبدأون دراستهم بالجامعات الأهلية

بدأ قرابة 100 طالب وطالبة من الأيتام الملتحقين بـ"برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي"، دراستهم بشكل فعلي في الجامعات الأهلية على مستوى المملكة، بعد أن أكملوا برامج الإعداد الأكاديمية المعدة لهم والاختبارات التي تساعدهم في تحديد ميولهم المهنية واختيار التخصص المناسب لقدراتهم.
وبهذه المناسبة قال عبدالله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي: "إننا سعيدون بانطلاق هذا المشروع الاجتماعي المستدام على أسس مهنية حيث أنجزت العديد من الخطوات المساعدة التي أسهمت في تحديد ميول أبنائنا وبناتنا المهنية والمسارات العلمية المناسبة لقدراتهم، وتم تقييم كفاءة المرشح وكذلك حاجة سوق العمل عبر جهة أكاديمية متخصصة من القطاع الثالث حيث تم التركيز على التخصصات التي تخدم أهداف رؤية المملكة 2030".
وأوضح الراجحي أن عدد الملتحقين بالبرنامج قارَبَ 100 طالب وطالبة، تم تسجيلهم في 20 جامعة أهلية سعودية في مختلف مناطق المملكة.. وشملت التخصصات التي التحقوا بها: (الطب البشري، والصيدلة والعلوم الطبية، والهندسة والطيران، إضافة إلى الأمن السيبراني، والقانون وإدارة الأعمال).
واختتم الراجحي بشكر وتقدير شركاء المصرف في تنفيذ البرنامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية تنمية قدرات خريجي الثانوي "عاضد"؛ متمنيًّا للطلاب والطالبات التفوق والنجاح وتحقيق أهدافهم العلمية والعملية بما يحقق طموحاتهم ويخدم تنمية بلادهم.
وأقيم حفل التدشين للبرنامج يوم الأربعاء الماضي 7/ 9/ 2022 في مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض؛ حيث اشتمل التدشين على دورة للطلاب والطالبات عن بناء السيرة الذاتية؛ حرصًا من المصرف على إكسابهم المهارات اللازمة خلال فترة دراساتهم، ليتمكنوا بعد التخرج مباشرة من الانخراط في سوق العمل ليكونوا مساهمين في بناء مجتمعهم وتنمية وطنهم.
وكان مصرف الراجحي قد أعلن منتصف العام الجاري تكفله بالرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأهلية لجميع الأيتام في المملكة الذين لم يتسنَّ لهم القبول في الجامعات الحكومية كأكبر وأول مبادرة اجتماعية تعليمية في المملكة تخص هذه الفئة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الكبرى في المصرف والتي تستهدف البرامج المستدامة وتطبيق أعلى معايير الحوكمة؛ حيث يركز المصرف على القطاعين الصحي والتعليمي كونهما من ركائز رؤية المملكة 2030 وكذلك لتماسّهما المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.
وحرص مصرف الراجحي أن يكون البرنامج عبر اتباع أحدث الطرق المنهجية في الإرشاد المهني في تنفيذ المشروع؛ لضمان تحقيق الفائدة القصوى للطلاب والطالبات عبر مرورهم بأربع محطات رئيسية تضمن اختيار الطالب أو الطالبة للتخصص المناسب لقدراته، ثم متابعته طوال فترة الدراسة لحين تخرجه.
وتأتي مبادرة تعليم الأيتام امتدادًا لمساهمات مصرف الراجحي المجتمعية وضمن برامج الدعم المستدامة للبرامج التعليمية؛ حيث سَبَق أن دعم مصرف الراجحي البرج الطبي الواقع ضمن أوقاف جامعة الملك سعود بمبلغ 70 مليون ريال، كما تبرع ببرج في أوقاف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 20 مليون ريال، بالإضافة إلى العديد من البرامج المجتمعية التي تُعنى بالتعليم.