"إرادة الرياض" يستحدث عيادات نفسية متخصّصة لاستكمال علاج وتأهيل المفرج عنهم

بدوره، أفاد رئيس قسم الطب النفسي الجنائي واستشاري الطب النفسي الدكتور عبد الإله بن خضر العصيمي؛ بأن إنشاء هذه العيادات كان لأهدافٍ عدة، أهمها: تطوير إستراتيجية ومسار خاص ومهم لتشجيع المرضى (الموقوفين سابقاً) وذويهم لمتابعة الرعاية الصحية المتخصّصة للأمراض النفسية والإدمانية والتأهيل وعدم انقطاعها، خصوصاً لهذه الفئة، وتسهيل حجز موعدٍ عاجلٍ (كموعدٍ أول بعد الإفراج) والحضور لمتابعة الحالة طبياً وصرف العلاج اللازم عند الحاجة والإحالة إلى الأقسام والإدارات العلاجية والتأهيلية الأخرى بالمجمع؛ كالعيادات الخارجية أو الإسعاف والطوارئ أو أجنحة علاج وتأهيل الإدمان أو أجنحة علاج الأمراض النفسية لمنع الانتكاسة المرضية النفسية أو الإدمانية، والعمل على استمرار علاج عوامل الخطورة والجريمة من الناحية الطبية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات حملة مكافحة المخدرات من النواحي الطبية والنفسية والتأهيلية لعلاج الإدمان والتكامل في ذلك مع الجهات الأخرى المشاركة في الحملة، والمساهمة في انخفاض زيارات الطوارئ غير العاجلة واحتمالية التنويم ومنع اشتداد الحالة أو خطورتها بعد الإفراج.