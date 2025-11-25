محافظ الأحساء يزور "معسكر وِرث" ويطلع على البرامج التدريبية العملية والنظرية

ويقدّم "معسكر وِرث" للمشاركين تجربة استثنائية، بوصفه الأول من نوعه على مستوى البرامج الحِرفية التي تمنح المتدربين تجربة مرتبطة بفنون محافظة الأحساء التقليدية على مدى 30 يومًا من التعلم والمتعة والاستكشاف والابتكار، عبر استثمار الموارد البيئية المحلية، وفي أجواء شبابية شغوفة بالحفاظ على الفن التقليدي. ويتميز المعسكر بتجهيزات متكاملة توفر بيئة تعليمية مريحة وآمنة، تشمل منطقة مخصصة للمبيت طوال مدة البرنامج، والإقامة بجميع احتياجاتها في أجواء طبيعية خلابة على شاطئ العقير.