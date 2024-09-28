شاهد من القاهرة.. ملحق المملكة الثقافي يكرّم الكاتبة "أبرار آل عثمان" لإنجازاتها

جاء ذلك بعد مشاركة "آل عثمان"؛ وتكريمها في ملتقى "‏أولادنا" الثامن، تحت عنوان "بكرة أحلى بينا" تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ والذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، حيث شاركت "آل عثمان" في فعاليات المهرجان وندواته، وتمّت استضافتها في ندوة تحت عنوان "دور المرأة في السينما" التي قدّمتها الدكتورة ميرفت أبو عوف؛ وشاركت فيها رئيسة ومؤسّس ملتقى أولادنا سهير عبدالقادر.