شاهد من القاهرة.. ملحق المملكة الثقافي يكرّم الكاتبة "أبرار آل عثمان" لإنجازاتها

التقى القائم بأعمال الملحق الثقافي السعودي بمصر الدكتور منصور بن زيد الخثلان؛ الكاتبة أبرار آل عثمان؛ من ذوي القدرات الخاصة ووالدها حامد آل عثمان؛ في مكتبه بالقاهرة، لتكريمها على ما قدّمته من إنجازات داخل المملكة وخارجها، واعتبرها نموذجاً مشرّفاً لبنات الوطن في مجال الكتابة وتقديم المحتوى.
جاء ذلك بعد مشاركة "آل عثمان"؛ وتكريمها في ملتقى "أولادنا" الثامن، تحت عنوان "بكرة أحلى بينا" تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ والذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، حيث شاركت "آل عثمان" في فعاليات المهرجان وندواته، وتمّت استضافتها في ندوة تحت عنوان "دور المرأة في السينما" التي قدّمتها الدكتورة ميرفت أبو عوف؛ وشاركت فيها رئيسة ومؤسّس ملتقى أولادنا سهير عبدالقادر.
ويعد الملتقى من أكبر وأهم الملتقيات في العالم لذوي القدرات الخاصة؛ حيث شاركت في دورته لهذا العام 53 دولة وتميّز بفعالياته التي استمرّت سبعة أيام بمشاركات أصحاب الهمم من جميع الدول المشاركة، وعدد من الفرق الاستعراضية العالمية، وإقامة المعارض الفنية والجولات الترفيهية والسياحية والندوات المصاحبة.