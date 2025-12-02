مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يستأصل ورماً دماغياً كبيراً سبب صداع مزمن وتشنجات حادة لمراجع سبعيني

وعقب الدراسة لكامل معطيات النتائج ، اتخذ قرار سرعة التدخل الجراحي لاستئصال الورم، مفيداً بأن العملية استغرقت 6 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام أجهزة الميكروسكوب الجراحي المتطور وعمل معايرة للدماغ، ومن ثم تحرير الورم من تشعباته وتخفيف الضغط على الدماغ مع تنظيف أجزاء الورم المتداخلة في الشريان الأعظم ومن ثم استئصاله بالكامل، مع المحافظة على سلامة جميع الشرايين والأعصاب المحيطة بالورم، نقل بعدها إلى العناية المركزة مع وضعه تحت العناية الحثيثة والمراقبة على مدار الساعة.