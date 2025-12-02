مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يستأصل ورماً دماغياً كبيراً سبب صداع مزمن وتشنجات حادة لمراجع سبعيني

تمكن مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة، لإستئصال ورم كبير بالدماغ، وذلك لإنهاء معاناة مراجع يبلغ من العمر 72 عاماً، كان يشكو من إصابته بحالة من النوبات التشنجية الحادة والمتكررة في كامل الجسم مع الشعور بالصداع، الأمر الذي أفقده القدرة على أداء مهامه اليومية. ذكر ذلك الدكتور هاني عبد العزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على الزمالة الكندية.
والذي أضاف بأنه فور وصول المراجع للعيادة، تم الإستماع إلى شكواه والإطلاع على تاريخه المرضي وإجراء الفحص السريري، وتبين أنه يعاني من الصداع المزمن ونوبات تشنجية حادة متكررة في كامل الجسم وتصرفات لا إرادية، بالإضافة إلى إصابته بنوبات من الهلع واضطراب في الحالة النفسية.
موضحاً أن الفريق الطبي أخضعه لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة والتي شملت، الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير الطبقي لشرايين الدماغ (CT angiography)، وقد كشفت النتائج عن وجود ورم كبير بحجم (6×5×6) سم متمركز في منتصف الدماغ بالقرب من مراكز منطقة الحركة للأطراف العلوية والسفلية ومتداخل مع الشريان الأعظم، كما نتج عن هذا الورم حدوث إزاحة وضغط شديد على الدماغ ووجود انسداد في عدد من الشرايين المحيطة به.
وعقب الدراسة لكامل معطيات النتائج ، اتخذ قرار سرعة التدخل الجراحي لاستئصال الورم، مفيداً بأن العملية استغرقت 6 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام أجهزة الميكروسكوب الجراحي المتطور وعمل معايرة للدماغ، ومن ثم تحرير الورم من تشعباته وتخفيف الضغط على الدماغ مع تنظيف أجزاء الورم المتداخلة في الشريان الأعظم ومن ثم استئصاله بالكامل، مع المحافظة على سلامة جميع الشرايين والأعصاب المحيطة بالورم، نقل بعدها إلى العناية المركزة مع وضعه تحت العناية الحثيثة والمراقبة على مدار الساعة.
وقال الدكتور هاني عبد العزيز في اليوم الثالث تحسنت حالة المراجع ،حيث تم نقله لجناح التنويم، مع إخضاعه لفحوصات بالتصوير المقطعي، والتي أثبتت استئصال الورم بشكل كامل ونجاح العملية وانتهاء نوبات التشنج والحركات اللارادية، وخرج من المستشفى في اليوم الرابع وهو بصحة جيدة.