"وقاء" ينفي تأثر الحيوانات في المملكة بـ"القلاعية"

أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء"، تعليقًا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إغلاق بعض أسواق المواشي في إحدى الدول المجاورة؛ بسبب تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية؛ أن هذا الأمر لا يشكل خطرًا على الثروة الحيوانية في المملكة.