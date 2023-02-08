"وقاء" ينفي تأثر الحيوانات في المملكة بـ"القلاعية"

أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء"، تعليقًا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إغلاق بعض أسواق المواشي في إحدى الدول المجاورة؛ بسبب تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية؛ أن هذا الأمر لا يشكل خطرًا على الثروة الحيوانية في المملكة.
ويعد مرض الحمى القلاعية من أكثر الأمراض المهددة لاقتصاديات الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي في المملكة، خصوصًا مع تسجيل أنواع مصلية من المسبب المَرَضي كانت محصورة في دول القارة الإفريقية.
ويُعتبر مرض الحمى القلاعية من أكثر الأمراض الحيوانية وبائية؛ بسبب سرعة انتقاله بواسطة الرياح لمسافات قد تصل إلى 60 كلم.
ويعمل مركز "وقاء" على رصد وتقييم مخاطر الصحة الحيوانية بالمملكة والدول المجاورة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية.
وقد باشرت فرق "وقاء" في مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك تنفيذ إجراءات خطة الطوارئ، ورفع الجاهزية للرصد الوبائي لأي حالات اشتباه بالمرض في التربية التقليدية أو مشاريع الإنتاج الحيواني.
جدير بالذكر أن مرض الحمى القلاعية يخضع لحملات تحصين شاملة لجميع المواشي مرتين سنويًا.
ودعا "وقاء" جميع ملاك الثروة الحيوانية ومشاريع الإنتاج الحيواني إلى الإبلاغ الفوري في حالات الاشتباه بأحد الأمراض الحيوانية الوبائية على الهاتف المجاني (939).