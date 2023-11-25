منظومة أكثر تميزاً وشمولية.. جهود سعودية تزامن "العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"

بذلت المملكة جهوداً كبيرة لتعزيز حقوق المرأة، والدعم والرعاية الموجّهة لها، وتمكينها من الإسهام في التنمية الوطنية، مبرزة مع احتفاء دول العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، دورها من خلال منظومة القوانين التي أُقرت، وتتعلق بشؤون الأسرة والمرأة، والتي تعد من أكثر الأنظمة تميزاً وشمولية على مستوى العالم العربي.