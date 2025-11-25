نجاح زراعة الكركم في تبوك يعزز التنوع الزراعي في المنطقة

وبيّن أن دورة نمو الكركم تمتد بين 8 إلى 10 أشهر، وتتطلب ريًا منتظمًا دون تغريق، مع الاعتماد على السماد العضوي المدعّم بكميات محددة من عناصر NPK، وتحسين التهوية. كما شدد على أهمية استخدام نظام الري بالتنقيط لضمان جودة المحصول.