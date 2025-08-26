"المواصفات" تُلزم الموردّين بإصدار شهادة الإرسالية قبل البيان الجمركي اعتبارًا من أكتوبر المقبل

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، إلزام الموردّين بإصدار "شهادة الإرسالية" شرطًا أساسيًا قبل تقديم أي بيان جمركي على الواردات، وذلك ابتداءً من 1 أكتوبر المقبل، بهدف رفع موثوقية المنتجات والحد من إعادة تصدير السلع غير المطابقة إلى السوق السعودية.