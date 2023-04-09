"المياه الوطنية" و"مائي" يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وقّعت شركة المياه الوطنية، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي"، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، وتفعيل مهام وأعمال كفاءة ترشيد المياه لدى الجهات الحكومية، وتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال بين الطرفين.
ووقّع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه المهندس فهاد بن حويزي الدوسري.
وأوضح المهندس "الشبل" أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تفعيل مهام وأعمال كفاءة وترشيد المياه لدى الجهات الحكومية، إضافةً إلى التعاون لإطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي تعنى بالتوعية وترشيد استهلاك المياه، مرحبًا بالتعاون مع جميع الجهات؛ لتمكين المبادرات ذات الصلة بكفاءة الترشيد والتوعية، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات.
من جانبه، بيّن المهندس "الدوسري" أن المذكرة ستعزز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة؛ من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وذلك من خلال وضع إطار للعمل المشترك، وإيجاد سبل للتعاون حاليًا ومستقبلًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن المركز يهدف إلى رفع كفاءة سلاسل إمداد المياه في المملكة، وترشيد استهلاكها في الاستخدامات الحضرية والصناعية والزراعية، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغيرها في هذا المجال.