"المياه الوطنية" و"مائي" يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

من جانبه، بيّن المهندس "الدوسري" أن المذكرة ستعزز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة؛ من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وذلك من خلال وضع إطار للعمل المشترك، وإيجاد سبل للتعاون حاليًا ومستقبلًا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أن المركز يهدف إلى رفع كفاءة سلاسل إمداد المياه في المملكة، وترشيد استهلاكها في الاستخدامات الحضرية والصناعية والزراعية، وتوحيد جهود الجهات الحكومية وغيرها في هذا المجال.