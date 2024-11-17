بصفتها منصة دولية.. معرض FOMEX 2025 بالرياض يُعزِّز البُعد الدولي للإعلام السعودي

تُواصل الرياض ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة إعلامية عالمية عبر استضافة النسخة المقبلة من "معرض مستقبل الإعلام"، الذي يُقام ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير المقبل.
ويشهد الحدث مشاركة واسعة لأكثر من 45 شركة دولية كبرى، إضافة إلى العديد من الشركات المحلية والإقليمية؛ ما يعزز مكانته بصفته منصة دولية، تستقطب أبرز الأسماء في قطاع الإعلام والبث والإنتاج التلفزيوني.
النسخة المقبلة للمعرض تأتي امتدادًا للنجاحات السابقة؛ إذ أكدت شركات رائدة، مثل Sony، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات، وRoss Video الكندية، التي تعد من أبرز مقدمي أنظمة الإنتاج والبث التلفزيوني، إضافة إلى Lawo الألمانية المعروفة بحلولها المتقدمة لأنظمة الصوت والفيديو، مشاركتها في المعرض؛ ما يعزز من مكانة الرياض كوجهة إعلامية.
كما تشارك Gravity Media، المتخصصة في الإنتاج الإعلامي والبث للأحداث الكبرى، إلى جانب شركات مبتكرة، مثل TVU Networks التي تقود الحلول السحابية للبث المباشر، وCanare Middle East FZCO التابعة للعلامة اليابانية الرائدة في تقنيات البث الاحترافية.
هذا الزخم الدولي يعكس ثقة متزايدة بالسعودية من خلال هذا المعرض، بصفته مركزًا للإبداع الإعلامي، ووجهة رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات التقنية في المجال. كما يُبرز المعرض دوره في تعزيز التعاون بين اللاعبين الرئيسيين على المستوى العالمي، وفتح آفاق جديدة لتطوير القطاع الإعلامي.
ويُعد "FOMEX" محطة محورية لاستشراف دور الإعلام في تشكيل تجارب الجمهور المستقبلية؛ ليؤكد مكانة الرياض بصفتها وجهة عالمية رائدة، تجمع تحت سقفها الابتكار والتكنولوجيا، في خطوة تُسهم في تحقيق رؤية السعودية لتعزيز دور الإعلام السعودي على الخارطة الدولية.