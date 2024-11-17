بصفتها منصة دولية.. معرض FOMEX 2025 بالرياض يُعزِّز البُعد الدولي للإعلام السعودي

النسخة المقبلة للمعرض تأتي امتدادًا للنجاحات السابقة؛ إذ أكدت شركات رائدة، مثل Sony، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات، وRoss Video الكندية، التي تعد من أبرز مقدمي أنظمة الإنتاج والبث التلفزيوني، إضافة إلى Lawo الألمانية المعروفة بحلولها المتقدمة لأنظمة الصوت والفيديو، مشاركتها في المعرض؛ ما يعزز من مكانة الرياض كوجهة إعلامية.