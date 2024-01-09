"التعليم": حركة النقل هذا العام ستكون الأخيرة من نوعها.. وما تم تداوله غير دقيق

وقالت الوزارة: المعلم والمعلمة أساس العمل التعليمي، واستقرارهما ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية، وهدف استراتيجي لتوجهات الوزارة، وما ذكر أن حركة النقل للمعلمين والمعلمات هذا العام هي الأخيرة معلومة غير دقيقة، ولتوضيح ذلك فإن حركة النقل هذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حاليًا، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل، بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات، ولا يخل بالعملية التعليمية، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.