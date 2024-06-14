"رحلة دكتور وأيقونة معلم".. مليار مسلم على موعد مع "ماهر المعيقلي" في خطبة عرفة

موافقة ثمنها رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، متوجهًا بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه الثقة الكريمة، التي اعتبرها دعمًا لرئاسة الشؤون الدينية، وتجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين وأئمتها وخطبائها في تعزيز رسالة والوسطية والاعتدال، وريادة السعودية العالمية والحضارية، ولما يمثّله منبر الحرمين الشريفين من مكانة دينية لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.