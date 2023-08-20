"مدير تعليم القنفذة" يعتمد توجيه 160 معلم ومعلمة من المعينين

وأوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني، أن الحركة شملت توجيه 160 معلم/ة، ويمكن الاستعلام عن الحركة من خلال الحساب الشخصي في نظام "نور"؛ وعليهم المباشرة في مدارسهم بدءًا من تاريخه.