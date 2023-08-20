"مدير تعليم القنفذة" يعتمد توجيه 160 معلم ومعلمة من المعينين

اعتمد مدير تعليم القنفذة الدكتور أحمد الجعفري، اليوم الأحد، توجيه المعلمين والمعلمات المعينين على الوظائف اللائحية للعام الدراسي ١٤٤٥هـ.
وأوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني، أن الحركة شملت توجيه 160 معلم/ة، ويمكن الاستعلام عن الحركة من خلال الحساب الشخصي في نظام "نور"؛ وعليهم المباشرة في مدارسهم بدءًا من تاريخه.
وأشار "الحسني" إلى أن نسبة من تحققت لهم الرغبات الثلاث الأولى بلغت 75.5%، سائلًا الله تعالى أن تُحقق الرضا والاستقرار الوظيفي، وأن تؤتي ثمارها لزيادة الإنتاجية لعام دراسي حافل بالجد والعطاء.