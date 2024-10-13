"الربيعة": الخدمات اللوجستية هي القلب المحرك للتجارة العالمية وتعزيز التنمية الاقتصادية

وقال: "إن العدد المتزايد من الأزمات المحلية والإقليمية أثرت على إرسال المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأشدّ ضعفًا، بحيث صرنا لا نستطيع في بعض الأحيان إيصال المساعدات على الإطلاق، كما لا نستطيع في حالات أخرى الوصولَ إلى المستفيدين إلا من خلال الدول المجاورة، أو بعد أن يتركوا منازلهم ويصبحوا نازحين داخليًّا أو لاجئين، كما أدّت الصراعات إلى جعل بعض طرق النقل مثل البحر الأحمر وقناة السويس، عرضة لعوامل الضعف، وأثر العدد المتزايد من الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الحكومية والمستشفيات والشركات الخاصة والاتصالات.