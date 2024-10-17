مركز عبداللطيف الخيري يدشن معرضه التوعوي ضمن حملة "اسبقيه بخطوه"

دشن مركز عبداللطيف العبد اللطيف للكشف المبكر، التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مساء أمس الأربعاء معرض حملة "اسبقيه بخطوة" للتوعية عن سرطان الثدي في الرياض، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ويهدف المعرض إلى زيادة وعي السيدات حول سرطان الثدي، والتعريف بأهمية الكشف المبكر، والذي يحتوي على أجنحة متنوعة تعرض معلومات شاملة حول أعراض سرطان الثدي، طرق الوقاية، وأهمية الكشف الدوري، بالإضافة إلى وجود جناح خاص بالفحص الذاتي، ويتيح المعرض للزوار فرصة التواصل مع اختصاصيين في التثقيف الصحي للحصول على استشارات طبية متخصصة.