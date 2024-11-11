ولي العهد يستعرض مع "البرهان" التطورات في السودان والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية.