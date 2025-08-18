"الأرصاد" يُنبِّه: تقلبات جوية تجتاح 9 مناطق.. أمطار غزيرة وسيول ورياح عاتية وموجات حارة

في تحذيرات متقدمة، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية شملت 9 مناطق في المملكة، متوقعاً تقلبات مناخية حادة تبدأ من صباح اليوم الثلاثاء وتستمر حتى ساعات المساء، وتتراوح بين أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة، وجريان للسيول، إلى جانب رياح نشطة وعواصف مثيرة للأتربة والغبار، فضلاً عن موجة حارة في بعض المحافظات.
ففي منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات العاصمة المقدسة وجدة والطائف والعرضيات والليث والقنفذة والجموم والكامل وبحرة والمويه والخرمة ورنية وتربة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، مع تساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، وتستمر الحالة من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.
أما منطقة عسير، فقد جاءت تحت الإنذار الأحمر، حيث تشهد محافظات أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع ومحايل وتثليث وبيشة وطريب هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى سيول جارفة، مع رياح شديدة وانعدام في الرؤية وتساقط للبرد وصواعق رعدية، وذلك من الحادية عشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.
وفي منطقة الباحة، تشمل التنبيهات مدن ومحافظات الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وفرعة غامد الزناد، حيث تتأثر بأمطار غزيرة وجريان للأودية والسيول، ورياح قوية وصواعق رعدية، وذلك من الحادية عشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.
كما تتأثر منطقة المدينة المنورة بعدة حالات مناخية متباينة، حيث تشهد المدينة والعيص ووادي الفرع وبدر والمهد والعلا وخيبر أمطاراً خفيفة متفرقة تصحبها رياح نشطة وصواعق، فيما تسجل محافظة العيص موجة حارة غير مسبوقة بارتفاع الحرارة بين 47 و48 درجة مئوية، وذلك خلال الفترة من الحادية عشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.
وفي منطقة الرياض، شملت التنبيهات محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح قوية وصواعق رعدية مع جريان للسيول وتدنٍ في مدى الرؤية، من الساعة الواحدة ظهراً وحتى العاشرة مساءً.
أما منطقة نجران، فقد شملت التنبيهات محافظات نجران وبدر الجنوب وخباش ويدمة وحبونا وثار وشرورة، حيث تتأثر بأمطار متوسطة ورياح قوية وصواعق رعدية، مع تحذيرات من جريان السيول حتى العاشرة مساءً.
وفي منطقة تبوك، شملت التحذيرات الوجه وأملج وضباء والبدع وحقل ونيوم شرما، حيث تنشط الرياح المثيرة للغبار بسرعة تصل إلى 49 كم/ساعة، ما يؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، وذلك منذ التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.
كما تشهد المنطقة الشرقية أمطاراً خفيفة على محافظات العديد والعيينة وغويان، تصحبها رياح نشطة وصواعق رعدية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتستمر من الساعة الواحدة ظهراً وحتى التاسعة مساءً.
وفي منطقة جازان، يشمل التنبيه مدينة جازان ومحافظات أبو عريش وصامطة وصبيا وفيفا والعارضة والدرب وفرسان، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وصواعق رعدية، مع تحذيرات من جريان السيول وارتفاع الأمواج وتدنٍ في الرؤية، وذلك من التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.
ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكداً متابعة الحالة الجوية على مدار الساعة.