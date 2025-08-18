"الأرصاد" يُنبِّه: تقلبات جوية تجتاح 9 مناطق.. أمطار غزيرة وسيول ورياح عاتية وموجات حارة

في تحذيرات متقدمة، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية شملت 9 مناطق في المملكة، متوقعاً تقلبات مناخية حادة تبدأ من صباح اليوم الثلاثاء وتستمر حتى ساعات المساء، وتتراوح بين أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة، وجريان للسيول، إلى جانب رياح نشطة وعواصف مثيرة للأتربة والغبار، فضلاً عن موجة حارة في بعض المحافظات.