"بن معمر": الجوامع والمراكز الثقافية الشاملة هي مستقبل المكتبات العامة لتكون "مركز إشعاع معرفي"

في كلمته كمتحدث رسمي في مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في الدورة الـ"34" تحت عنوان "المكتبات ومؤسَّسات المعلومات العربية ودورها في تعزيز الاقتصاد وريادة الأعمال"؛ فأجأ المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن معمر، أو ربما صدم بواقعية كبيرة الحضور من خلال شفافية عالية وذكريات طريفة تستند لمنجزات حقيقية؛ حيث دعا إلى "عدم التوسّع في المكتبات العامة في الوقت الحاضر بقدر التفكير في تكوين المراكز الثقافية شاملة، على أن تكون هذه المكتبات جزءًا من نشاطها" مبرّرًا بـ"بتطور هذه المراكز في خدماتها الثقافية التقنية، والتي يجب أن تكون قادرة على التفاعل مع كل فئات المجتمع عن بعد، وبذل كل ما تستطيع لإقناع المجتمع بجد "حتى لو ضررنا إلى استخدام مسميات تسويقية بدلًا من المكتبات والكتب"، وصولًا لدعوته لاقتراح آخر مبني على تجربة ناجحة يتمثّل في الاستفادة الكاملة من دور العبادة في الأحياء، وخصوصًا الجوامع.