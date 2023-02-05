تخفيضات متوقعة في التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي

ستكون دول مجلس التعاون الخليجي موعودة بمرحلة جديدة من مستقبل الاتصالات، أبرزها تخفيض رسوم التجوال الدولي، والتي تتراوح حاليًا بين 68 ريالاً إلى 79 ريالاً لاثنتي عشرة ساعة فقط، فيما تقدم بعض الشركات الخدمة كحد أدنى لثلاثة أيام بمبلغ يصل إلى 230 ريالًا، وهو ما يعتبره الكثيرون أسعاراً مبالغًا فيها.