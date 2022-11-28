"رؤية وطن".. إعادة هيكلة منظومة النقل يتقدمها القطاع الجوي لتحقيق المستهدفات

وقال المتخصص في إدارة وتشغيل المطارات والتحول التقني المعتز بن حسن ميرة: "بداية فكرة إنشاء مطار الملك سلمان -حفظه الله- كانت مبنية على الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتطوير قطاع النقل الجوي وجعل المملكة مركزًا للربط بين القارات الثلاث حيث تم تمتلك المملكة 29 مطارًا ترتبط مع 149 وجهة دولية، كما يدعم هذا القطاع ويولد أكثر من 500 ألف فرصة عمل بالوضع الحالي".