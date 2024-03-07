"تقييم" تفرض عقوبات بحق عدد من مخالفي نظام المقيّمين المعتمدين

وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين قراراتها بحق عدد من المخالفين لأحكام النظام ولائحته التنفيذية؛ تتضمن إيقاع عدد من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المقيّمين المعتمدين، ومن ذلك إيقاع عقوبات الإنذار، واللوم، والغرامات المالية بمبالغ تتجاوز مائة ألف ريال.