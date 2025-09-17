شراكة دفاعية سعودية باكستانية بدأت في الستينات وتصل ذروتها باتفاقية استراتيجية

زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع، إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في أبريل 2024م، كانت محطة مهمة على طريق التوقيع. فقد أجرى سموه خلال الزيارة مباحثات موسعة مع كبار القادة الباكستانيين، تناولت الشراكات الاستراتيجية، والتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار.