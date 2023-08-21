هذه "الشمالية".. هنا 300 موقع تراثي تعكس التنوع التاريخي والثقافي للمملكة

وتتوزع المواقع الأثرية في منطقة الحدود الشمالية؛ حيث تحتضن مدينة عرعر 61 موقعًا أثريًّا، و50 موقعًا أثريًّا في محافظة رفحاء يتقدّمها موقع "زبالا" الأثري، الذي يُعد أحد المنازل الشهيرة على درب زبيدة التاريخي المعروف بطريق الحج الكوفي، وتضم محافظة طريف 119 موقعًا أثريًّا أبرزها قصر وبركة "دوقرة الأثري"، وجبل "إقرن" الذي يحتوي على دلائل أثرية تدل على استيطانه منذ العصور الحجرية، إضافة إلى 55 موقعًا آخر في محافظة العويقلية.