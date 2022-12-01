قصة فخر سعودية.. "حادي العيس" يظهر بالقرن 21 عبر "يونسكو"

وتمتدّ رقعة ممارسي هذا العنصر إلى العديد من مناطق المملكة؛ لانتشار مهنة رعي الإبل منذ القدم على مساحة شاسعة من الجزيرة العربية؛ حيث استأنس العرب الإبل منذ آلاف السنين حتى أصبحت جزءًا لا يتجزّأ من حياتهم اليومية؛ لتعدد استخداماتها في المأكل، والمشرب، والترحال، وغير ذلك من أمور الحياة في البادية.