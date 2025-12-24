الهيئة العامة للترفيه تتوج ثلاثة فائزين بمسابقة "ابتكارات الترفيه"

وجاءت الفرق الثلاثة التي نجحت في تحقيق الفوز بعد بلوغها مرحلة التصفيات النهائية، التي ضمّت عشرة فرق، حيث حلّ في المركز الثالث مشروع "سراج"، الذي يستهدف تحويل العروض الخيالية إلى تجارب بصرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والدرونز، وحصل على جائزة بقيمة ستون ألف ريال، فيما جاء في المركز الثاني مشروع "حدائق السعودية"، الذي يقدم حدائق طبيعية في أجواء ترفيهية عائلية تفاعلية، ونال جائزة قدرها تسعون ألف ريال، بينما توّج بالمركز الأول مشروع "اسمعلي"، الذي يتيح لزوار الفعاليات اختيار الأغاني والتفاعل معها داخل مواقع الفعاليات، حيث حصد مبلغ 150 ألف ريال، إضافة إلى تقديم حزمة من الجوائز المالية، وباقة دعم عينية تتجاوز قيمتها مليون دولار، تشمل خدمات قانونية واستشارية وأدوات تقنية وحوسبة سحابية، لضمان انتقال الأفكار الفائزة من منصة التتويج إلى أرض الواقع.