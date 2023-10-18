لتعزيز القطاع التقني وتشجيع نموه.. تدشين عضوية "تقنية سعودية"

جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وبالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والصندوق الصناعي، على هامش فعاليات معرض "صُنِع في السعودية" بنسخته الثانية.