"نوبة قلبية" اغتالت البهجة.. الموت يغيّب معلمة بعسير أثناء الاحتفاء بيوم المعلم

غيّب الموت المعلمة عطرة بنت عامر أحمد آل عامر، معلمة التربية الإسلامية بالثانوية الثانية للبنات بمحايل عسير؛ وذلك أثناء مشاركتها في الاحتفال بيوم المعلم.
وكانت المعلمة قد تعرّضت لنوبة قلبية مفاجئة أثناء الحفل الذي تحوّل من بهجة وفرح إلى حزن خيّم على جميع منسوبات المدرسة والحضور.
من جهته، نقل مدير "تعليم محايل" المكلف علي بن أحمد يوسف عسيري، تعازي وزير التعليم ومنسوبي ومنسوبات "التعليم" لذوي المعلمة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة ويجعل الجنة دارها وقرارها.
إلى ذلك عاش منسوبات مدرسة الفقيدة اليوم حالة من الحزن وخاصة من طالباتها اللاتي بدين في أسوأ حالاتهن.
وتتقدم "سبق" بأحرّ التعازي لذوي المعلمة، سائلةً الله أن يُسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.