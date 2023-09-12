"البيئة" تنظم ورشة عمل حقلية للدخن للتركيز على أهميته وسبل تطوير زراعته

وأشاد المشاركون من وزارة البيئة، على رأسهم الدكتور أحمد معجمي، بما شاهدوه من إنتاج المزارعين واهتمامهم بمحصول الدخن والسمسم وأعمال الأسر المنتجة من مشتقات الدخن خلال المعروضات التي عرضوها خلال الفعالية، وشاهد الجميع آلية زراعة الدخن وحصده بالطرق البدائية التي يعتمد عليها المزارعون، في ظل عدم استفادة أغلبهم من مشاريع الدعم المخصصة لذلك، إلا أن القائمين على الفعالية قدّموا لهم عدداً من البرامج وفرص الدعم التي بإمكانهم الاستفادة منها لتطوير محاصيلهم بعد استيفاء الشروط الميسرة لتحفيز وإعانة المزارعين.